Inna Adana'yı salladı!

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Romanyalı pop müzik sanatçısı Inna, Miss Koza Turkey Güzellik Yarışması'nın tanıtımı kapsamında Adana'da konser verdi

25 Haziran'da Adana'da düzenlenecek ve Türkiye güzelinin seçileceği güzellik yarışması öncesi Romanyalı şarkıcı Inna, Mimar Sinan Açık Hava 'da hayranlarıyla buluştu.



Inna, güzellik yarışmasının tanıtımı amacıyla verilen konserde hayranları için en sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcının zaman zaman Türkçe olarak "Türkiye çok güzelsin, Seni çok seviyorum Adana" demesi izleyinlerin beğenisini topladı.