İnsan derisiyle kaplanmış kitap!

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Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nde insan derisinden yapılmış kılıf içinde saklanan eski bir kitap bulunduğu ortaya çıktı

Arsene Houssaye isimli yazar tarafından 19. yüzyılda kaleme alınmış olan Des destinees de l’ame (Ruhun kaderi) isimli kitabın kılıfını inceleyen uzmanlar, söz konusu kılıfın %99,9 oranında insan derisinden yapıldığını tespit etti.



CNN tarafından konuyla ilgili olarak geçilen haberde, Arsene Houssaye’nin insan ruhu ve ölümden sonraki hayat üzerine yazdığı kitabını 1880’li yılların ortalarında arkadaşı Doktor Louis Buland’a hediye ettiği belirtildi. Yazarın arkadaşı Doktor Buland da kendisine hediye edilen kitabı psikolojik sorunları bulunan ve inme sonucunda hayatını kaybetmiş bir hastasının derisi ile kapladı. Buland söz konusu girişiminin sebebini ise daha sonra yayımlanan bir kitabında, ‘‘İnsan ruhu hakkında yazılmış olan bu eser, insan derisinden yapılmış bir kılıfı hak ediyor’’ şeklindeki sözlerle dile getirmişti.



Bugün kulağa son derece vahşi gelen insan derisi ile kitap kaplama fikri, günümüzden 150 yıl kadar önce oldukça normal karşılanan bir uygulama idi. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Amerika’da yaygın bir şekilde kullanılan uygulamada, bazı suçluların itirafları kendi derileri üzerine yazılırken, bazı insanlar da ölümsüzleşmek ve yakınlarına hatıra kalması maksadı ile söz konusu yöntemi tercih edebiliyordu.