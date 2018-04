İpek sesli Katie Melua İstanbul’da

Aşk ve melankoli kokan şarkıların yaratıcısı Melua 10 Temmuz’da sahne alacak

İpek gibi sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakan Katie Melua, 21. İstanbul Caz Festivali kapsamında Matraş sponsorluğunda İstanbullu sevenleriyle buluşacak. aşk ve melankoli dolu şarkıların bestecisi ve söz yazarı, Gürcü-İngiliz asıllı sanatçı, etkileyici sahne performansıyla 10 Temmuz Perşembe akşamı Açıkhava Sahnesi’nde olacak.Bu yıl 15’inci kez İstanbul Caz Festivali’ne gösteri sponsoru olan Matraş, daha önce de Erykah Badu, Seal, Joss Stone, Buena Vista Social Club, John Legend gibi isimleri müzikseverlerle buluşturmuştu.



Henüz 19 yaşındayken İngiltere listelerinde ilk ona giren iki albüme imza atan, besteci ve söz yazarı Katie Melua, 10 Temmuz Perşembe akşamı 21.30’da Matraş sponsorluğunda Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nide olacak. “The Closest Thing to Crazy” ve “Nine Million Bicycles” gibi hit balladların sahibi Katie Melua, aşk ve melankoli dolu şarkılarını bu kez İstanbullu seyirciler için seslendirecek. Matraş, İstanbul Caz Festivali kapsamında daha önce de Erykah Badu, Seal, Buena Vista Social Club, Marcus Miller, Joss Stone gibi isimlerin gösteri sponsorluğunu üstlenmişti. 11 milyonluk albüm satışı ve 59 platin ödülüyle yakalanması zor bir başarı elde eden besteci ve söz yazarı Melua, konserde, ilk albümü “Call off the Search”ten, eski caz şarkıları, romantizm ve melankoliyi bir araya getiren son kaydı “Ketevan”a uzanan zengin bir repertuvarı ipeksi sesiyle seslendirecek.



30 yaşındaki Gürcü-İngiliz sanatçı, 2003 yılında yayınladığı ilk albümü “Call off the Search” ile İngiltere müzik listelerinde ilk sıraya oturdu ve bu albüm sadece İngiltere’de sattığı 1,9 milyon kopya ile 6 kez Platin Albüm oldu. “Piece By Piece”(2005) , “Pictures” (2007), “Live At The O2 Arena” (2009), “The House” (2010), “Secret Symphony” (2012) ve 2013 yılında da Ketevan’ı yayınlayan sanatçı 2006 yılında İngiltere ve Avrupa’nın en çok satan kadın sanatçısı olarak bir rekora imza attı. Türkiye’de de büyük hayran kitlesi bulunan Melua, ekstrem sporlar ile ilgisi ile de tanınıyor. Düzenli olarak dalış, bungee jumping ve skydiving yapan Melua aynı zamanda ismini 2 Ekim 2006’da suyun 303 metre altında verdiği konserle Guinness Rekorlar Kitabına da yazdırdı.