İrem Derici şov

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Mersin'de, Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival kapsamında hayranları ile buluşan ünlü popçu, şarkıları ve performansı ile Mersin'i salladı. Şarkı girişinde eline davul alarak davul şov yapan ünlü sanatçı, hayranlarından alkış topladı. Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti içerisinde kurulan platformda sahne alan İrem Derici, sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi. Daha önce verdiği konserde, sahnede giydiği mini etek nedeni ile frikik vermemek için basın mensuplarını sahneden uzaklaştıran Derici, yine basın mensuplarının sahneden 10 metre uzakta durmasını istedi. Sahneye çıktığı diz altı eteği ile de yaşanan kazalara karşı tedbir almış yorumları yapılmasına neden olan sanatçı, kıyafetinde herhangi bir dekolte kullanmadı. Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Derici, enerjik dansı ve şarkıları ile şov yaptı. 'İlle de aşk', 'Nabza göre şerbet' ve 'Kalbimin tek sahibine' gibi sevilen parçalarını birbiri ardına seslendiren popçuya bazı şarkılarda hayranları da eşlik etti.



Esprileri ile izleyenleri güldüren İrem Derici, şarkıları ile de zaman zaman hüzünlendirdi. Hareketli ve duygusal parçalarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı, ekibiyle birlikte sahneye koyduğu performansla izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Kendine has dansı ve enerjisi ile sahnede basmadık yer bırakmayan Derici, hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı.



SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Seyircilerin arasında bulunan Derici'nin hayranı Batuhan Gökdemir, ünlü sanatçının çağırması üzerine sahneye çıktı. Kız arkadaşı Elif Durmaz'ın seyirciler arasında olduğunu ifade eden Gökdemir, kız arkadaşına sahneden evlenme teklifi etti. Evlenme teklifinin ardından İrem Derici, Elif Durmaz'ı sahneye davet etmesine rağmen genç kız herhangi bir girişimde bulunmadı. Bir süre sahnede bekleyen Gökdemir, cevap gelmeyince sahneden ayrıldı. Konserine devam eden ve yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Derici, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. (DHA)

