İrfan Özata'dan yeni şarkı

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İrfan Özata’nın geçtiğimiz günlerde radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla dinleyicilerle buluşturduğu yepyeni şarkısı “Emir Büyük Yerden”, video klibiyle de ekranlardaki yerini aldı.

“Emir Büyük Yerden”in video klibi Can Saban yönetmenliğinde çekildi. Kklibin görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel üstlendi. İrfan Özata’ya klipte Gizem Öztüre eşlik ederken, ikilinin stil danışmanlığını ise Umut Eker yaptı. İrfan Özata; aşkın, mutluluğun ve baharın tüm renklerini içinde barındıran klipte enstrümanist yönünü de ortaya koyuyor. Sözleri Yazgın Kaçak, müziği ise İrfan Özata’ya ait olan “Emir Büyük Yerden”in düzenlemesi Serkan Ölçer’in imzasını taşıyor. Dijital platformlar ve radyolar üzerinden dinleyicilerle buluşan “Emir Büyük Yerden” 12 Mayıs'ta müzik marketlerdeki yerini alacak.