Irmak ile Avrupa Başkentleri

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Avrupa'nın başkentlerini bir de Irmak'ın gözünden görmeden seyahat planınızı yapmayın!

Irmak Peltekoğlu Avrupa'nın başkentlerini hem geziyor, hem de bize onlarla ilgili bir çok bilgi sunuyor. Rehber niteliğinde olan bu kitap Avrupa'yı kağıttan bir gemiye binip gezmemizi sağlıyor adeta. "Durağan olmak insanın doğasına aykırı değil mi? Öyleyse gezecek ve görecek çok şey varken neden farklılıkların tadına varmayalım" düşüncesinden yola çıkan Irmak, dünyanın bir çok yerindeki gündelik yaşamın canlılığını da fotoğrafları ile paylaşıyor. Gezginler ve gezmeyi sevenler için mutlaka okunması gereken bir kitap!

