Iron Maiden'den yeni albüm

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Heavy Metal'in kült gruplarından Iron Maiden, 5 senelik bir aranın ardından 4 Eylül'de The Book of Souls'u sevenleriyle buluşturacağını duyurdu.

2010'?da çıkardığı The Final Frontier'dan beri sessizliğini koruyan İron Maiden, 16. stüdyo albümleri The Book of Souls ile geri dönüyor. Grup, kayıtları 2014'te biten The Book of Souls'un piyasaya çıkışını, Bruce Dickinson'ın hastalığı nedeniyle erteleme kararı almıştı. Dickinson'ın tamamen iyileşmesi ile Iron Maiden, albümü 4 Eylül'de piyasaya çıkaracağını duyurdu. 11 şarkıdan oluşan The Book of Souls, 92 dakikalık süresiyle Iron Maiden'ın ilk çift CD'lik albümü olacak.