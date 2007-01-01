İş Sanat’ta Mozart’tan Piazzola’ya müzik şöleni!

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Bavyera Radyo Oda Orkestrası, Patricia Kopatchinskaja ve Fuensanta La Moneta benzersiz bir repertuvarla İş Sanat’ta buluşuyor

Geçtiğimiz yıl İş Sanat’ta unutulmaz bir Beethoven gecesi yaşatan ve 2010 yılında BBC Müzik Dergisi Ödülü’ne de layık görüldüğü Beethoven Keman Konçertosu yorumuyla seyircileri büyüleyen Patricia Kopatchinskaja bu kez Bavyera Radyo Oda Orkestrası eşliğinde İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Piyanist ve besteci Fazıl Say ile birlikte çalıştığı, 2007 tarihli Say-Kopatchinskaja albümü ile Echo Ödülünü ''En İyi Oda Müziği'' dalında alan, yenilikçi çizgisi ve derin ifade yeteneğiyle uluslararası arenada adından övgüyle söz edilen sanatçıya, Münih’in en değerli orkestrasının yanı sıra Flamenko’nun genç yıldızı Fuesanta La Moneta ve perküsyon sanatçısı Agustin Diaserra da eşlik edecek. İspanyol besteci Mauricio Sotelo’nun keman, Flamenko dansçısı ve perküsyon için yazdığı Luz sobre Lienzo (Light on Canvas) isimli yeni eserinin seslendirileceği gecede klasik müzik ve Flamenko tınıları harmanlanacak. Repertuvarında P. De Sarasate, Mozart ve Astor Piazzolla’nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi eserlerinin de yer aldığı bu özel performans 17 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek.