Bella Sombra Hotel Türkbükü'nde İskender Paydaş ile partiye davetlisiniz!





Maviyle yeşilin en güzel uyumunu doğayla buluşturan Bella Sombra Hotel Türkbükü, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’da sizleri İskender Paydaş ve ekibinin ev sahipliğinde “POP YOUR AFTERNOON” partisine bekliyor!Sektörün deneyimli isimleri Şebnem Ercantürk ve Murat Özalp’in misafirperverliğini yaşatan, lezzetleri ve servis anlayışı ile kapılarını açtığı ilk günden bu yana ilgi gören Bella Sombra Hotel Türkbükü, İskender Paydaş ve ekibini 18 Temmuz Cumartesi günü eğlenceli bir güne davet ediyor.Türkçe pop müzikteki eşsiz çalışmaları, setleri, miksleri ve canlı performansları ile adından sıkça söz ettiren, ünlü müzisyen, aranjör ve prodüktör İskender Paydaş, uzun süre hafızalardan ve kulaklardan silinmeyecek bir performans yaşatmak için Bella Sombra’da setin başına geçiyor.Rezervasyon için; 0252 377 61 00