Issız Adam yine ağlatacak

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Cemal Hünal'ın yeni filmi '"Kırmızı"nın şarkılarına klip çeklidi.

Başrollerini Cemal Hünal, Leyla Göksun ve Selim Bayraktar’ın paylaştığı Kırmızı filminin seyirci ile buluşmasına sayılı günler kaldı. Issız Adam filminde Ayla Algan şarkıları ile seyirciye gözyaşlarına boğan Cemal Hünal, yeni filmi Kırmızı için yapılan üç özel şarkı ile seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor. 15 Mayıs’ta seyirci ile buluşacak olan Kırmızı filmi için yapılan “Ruhum” ve “Nerdesin Aşkım” şarkılarını Melis Sökmen, “Hayat” şarkısını İlkay Akkaya yorumladı. “Ruhum” ve “Hayat” şarkılarına özel iki klip çekildi. Filmin medya sponsoru olan KralPop “Ruhum” şarkısının klibini vizyon tarihinden bir hafta önce tüm Türkiye ile paylaşmaya başlayacak. 1 Mayıs itibari ile tüm radyolara filmin özel şarkıları dağıtılacak.



Yönetmen Yücel Müştekin’in senaryosunu yazıp yönettiği, Cemal Hünal, Leyla Göksun ve Selim Bayraktar’ın başrollerini paylaştığı “Kırmızı"da Adeliye Yurasli, Ali Balkan Avcı, Tayfun Talipoğlu, Bülent Ergün, Yasemin Tunca gibi başarılı isimler de rol alıyor.