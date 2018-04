İstanbul Caz Festivali'nde yeni konserler!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası’nın 17 yıldır süren sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin 21’incisi, 1-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

21. İstanbul Caz Festivali heyecanı, eklenen yeni konserler ve program değişiklikleriyle her geçen gün biraz daha artıyor.



Mozdzer Danielsson Fresco Trio ve Tomasz Stanko İstanbul’da!

Polonya cazının son on yıldaki en parlak isimlerinden, piyanist, besteci ve yapımcı Leszek Mozdzer, uluslararası caz dünyasının önde gelen müzisyenlerinden İsveçli basçı, çellist, besteci ve aranjör Lars Danielsson ve müziğinde birçok geleneği ustaca harmanlayan İsrailli vurmalı çalgılar ustası Zohar Fresco ile Mozdzer Danielsson Fresco Trio adı altında bir araya geliyor.



Farklı stiller ve ruh hâllerini benzersiz bir biçimde birleştiren bu üçlünün sahne performansı sonrasında ise Polonyalı trompetçi ve besteci Thomas Stanko sahnede olacak. Avrupa’nın ilk “free jazz” trompetçisi olarak anılan Stanko, bugüne kadar topluluk lideri ve ünlü plak şirketi ECM müzisyeni olarak 37 albüm çıkarttı; birçok film ve tiyatro yapımının müziklerine imza attı. Günümüz caz sahnesinin en yaratıcı isimleri arasında gösterilen Thomas Stanko ve öncesinde sahne alacak olan Mozdzer Danielsson Fresco Trio, 3 Temmuz Perşembe akşamı 21.00’de cemal reşit rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.



Afrika Müziğinin Kraliçesi Angelique Kidjo, Kendi Grubuyla Festivalde!

“Afrika’nın en önemli divası” ve “Afrika müziğinin tartışmasız kraliçesi” olarak nitelendirilen Angelique Kidjo, 14 Temmuz Pazartesi akşamı 22.00’de, DHL’in gösteri sponsorluğunda Feriye Lokantası’nda caz hayranlarının karşısında olacak.



Afrika ezgileriyle Amerikan soul müziği, funk, rap, samba, reggea, caz ve blues’u bir simyacı gibi harmanladığı müziği, Grammy ödüllü albümleri ve aktivist kimliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Angelique Kidjo, dünya müziğinin en güçlü seslerinden… 2008 tarihli Djin Djin adlı albümüyle En İyi Güncel Dünya Müziği Albümü dalında Grammy kazanan, Oyo adlı albümü aynı dalda aday gösterilen sanatçı, bu yıl, zengin melodik yapısı ve güçlü ritimleriyle dikkat çeken Eve adlı albümünü yayımladı. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında birçok konser veren Angelique Kidjo, İstanbul’daki ilk solo konserini 21. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirecek. Hugh Masekela konseri yerine aynı tarihte aynı mekanda düzenlenecek Angelique Kidjo konserinde, Hugh Masekela konseri için alınan biletler geçerli olacak. Değişiklik nedeniyle bilet iadesi yapmak isteyenler biletlerini aldıkları gişeye (Biletix’ten aldılarsa Biletix’e, İKSV’den aldılarsa İKSV’ye) başvurabilirler.



21. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri Biletix satış kanalları ve hizmet bedelsiz olarak ana gişe İKSV’den temin edilebilir. Ana gişe İKSV hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 arasında açık. Lale Kart sahipleri, %20–25 oranındaki “Lale üyelerine özel indirimlerle alabilirler. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli ve her gösteride tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satışa sunuluyor.



Festival Programına Gözatmak İçin…

Müzikseverler bu yıl festival programına, festivalin resmî web sitesi caz.iksv.org’un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabilir. Vodafone Red’in katkılarıyla geliştirilen İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir.



İKSV Mobil’e ek olarak festivaldeki konserlerin bilgilerine İKSV Kitaplık uygulamasından da ulaşılabilir.Yeni İKSV Kitaplık uygulamasıyla, İstanbul Festival ve Bienalleri’nin tüm yayınları iPad ile okunabilir. AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebilrn İKSV Kitaplık üzerinden İstanbul Caz Festivali’nin broşürüne ve İstanbul Caz Festivali Dergisi’ne kolaylıkla ulaşılabilecek. Festivalle ilgili gelişmeler ve daha birçok güncel bilgi ise, festivalin Facebook ve Twitter sayfalarından takip edilebilir.