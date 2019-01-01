İstanbul için 19. kez tiyatro vakti!

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İstanbul Tiyatro Festivali 9 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 19. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 19. İstanbul Tiyatro Festivali, 2004 yılından bu yana Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. 9. İstanbul Tiyatro Festivali, 9 Mayıs Cuma akşamı Grzegorz Jarzyna’nın yönettiği Ne Yaptıysak Nafile… başlıklı oyun ile başlıyor. 5 Haziran tarihine kadar devam edecek festival programında yurtdışından 7, Türkiye ’den 31’i seyirciyle ilk kez buluşacak 33 tiyatro, dans ve performans yer alıyor. Festival kapsamında 1 ay boyunca 13 farklı mekânda sahnelecek 100’e yakın gösterinin yanı sıra ünlü konukların ve uzmanların katılacağı ücretsiz söyleşi, gösteri, film ve belgesel gösterimleri ile atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.