İstanbul Opera Festivali’ nin programı açıklandı

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5. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 3-17 Haziran 2014 tarihleri arasında sanatseverlere opera şöleni yaşatacak

2010 yılından bu yana seyirciyle buluşan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, beşinci yılında yerli ve yabancı topluluk ve sanatçıların yer aldığı bir programla sanatseverlerin karşısında olacak. Festival; Türk kültür ve yaşantısının anlatıldığı “Attila”, “Fatih Sultan Mehmet”, “Saraydan Kız Kaçırma”, “Beklenmedik Karşılaşma”, “Birjan ve Sara” operaları ve Türk seyircisinin aşina olduğu, unutulmaz “Lüküs Hayat” müzikalinin ardından dünyaca ünlü bariton “Dmitri Hvorostovsky Gala Konseri” ile son bulacak.