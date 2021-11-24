Orhan Veli'nin 'Fırfırı' hayatını kaybetti

Orhan Veli'nin 'fırfırım' dediği kız kardeşi Füruzan Yolyapan bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yolyapan bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

36 yaşında kaybettiğimiz şair Orhan Veli ve Adnan Veli'nin kız kardeşi olan Fürüzan Yolyapan 1924 yılında dünyaya geldi. Annesi Fatma Nigar Hanım, babası Mehmet Veli Bey'di. Kanık Ailesi'nin Beykoz'daki evlerinde büyüdü.

Füruzan Yolyapan, gazeteci Seray Şahinler'in Ağabeyim Orhan Veli kitabında çocukluklarını ve ağabeyini şöyle anlatmıştı: Aramızda 10 yaş vardı. Onu kaybettiğimde dünyam söndü. İyi bir insan olmamı ve kişiliğimi ona borçluyum. Bana 'fırfırım' derdi. Çok şakacıydı. İnsanlar etrafında fır dönerlerdi. Hiç küfür etmezdi. Herhalde içinde dağlar kadar öfkeler olmuştur ama bunları hiç belli etmezdi. Daima iyimser ve güler yüzlüydü. Orhan Ağabeyim denizi, yüzmeyi, balık tutmayı çok severdi.

HEP MADDİ SIKINTI İÇİNDEYDİ

Hayatında hep maddi sıkıntı içindeydi. O zaman şimdiki gibi telif hakları yoktu. Ama o yine de o kadar şakacı bir insandı ki... Konuşkan değildi ama çok espriliydi...