İstanbul Session'dan yeni albüm

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İlhan Erşahin’in birbirinden usta müzisyenlerle oluşturduğu, İstanbul’un eklektik ruhunu en sıkı yansıttığı projesi “Istanbul Sessions”, yepyeni albümleri “Istanbul Underground” ile karşımızda...

Caz müziğini rock tınılarla harmanlayıp, müzik tutkunlarının beğenisini hep yukarıda tutmayı başarmış efsane dörtlü Istanbul Sessions'da İlhan Erşahin’in yanı sıra Alp Ersönmez, Turgut Alp Bekoğlu ve İzzet Kızıl yer alıyor. İlhan Erşahin yıllardır “ekibi” ile birlikte tüm dünyayı dolaşıyor ve müziğin evrenselliğini uslanmaz müzik tutkusuyla herkese yaymaya devam ediyor. İlhan Erşahin ve her biri alanında usta müzisyenlerden oluşan Istanbul Sessions ekibi, daimi enerjisi ve muhteşem müzik becerisiyle “Istanbul Underground” albümünde dinleyenleri bir kez daha kendine hayran bırakacak. Istanbul Sessions, bu albümde “Doğu'dan Batı'ya geçiş" klişesinin gerçek anlamını ve gücünü bulduğu üstün bir eklektizm ile buluşuyor ve melodileri sinematik bir hissiyatta müzik severlere ulaştırıyor. Albümde 11 şarkı yer alıyor.