İstanbul Tiyatro Festivali'nde Shakespeare günü

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Shakespeare oyunlarının yenilikçi versiyonlarını sahneleyen Propeller Theater Company'nin 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' bugün İstanbullu seyirciyle buluşuyor

19. İstanbul Tiyatro Festivali’nde bugün Shakespeare günü. Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda İKSV tarafından düzenlenen festivalde Shakespeare oyunlarının yenilikçi versiyonlarını sahneleyen Propeller Theater Company’nin ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ bugün İstanbullu seyirciyle buluşuyor.



Daha sonra yine Shakespeare’in ‘Yanlışlıklar Komedyası’nı da festival kapsamında sahneleyecek ekip aynı zamanda Shakespeare’in 450’nci doğum yılı olması sebebiyle üç yıllık British Council etkinliği ‘Shakespeare Programı’nın da konuğu olarak İstanbul’da. Propeller Theater Company, 90’lı yıllarda erkek oyunculardan oluşan bir kadroyla kuruldu.



Shakespeare’i izleyici için daha cezbedici bir üslupla sahnelemenin yollarını arayan grup, performans ve metin arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir tavra sahip. Maskeler, animasyon, klasik veya çağdaş filmler ve dönemler üstü müzik kullanımı, Propeller’ın alametifarikalarından bazıları.



Bu yılki tiyatro festivalinin Onur Ödülü’nü alacak Edward Hall’un sahneye koyduğu ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda kraliyet düğünleri öncesinde birbirlerine âşık iki insanın hikâyesi anlatılıyor. Ve oyun boyunca düş ve gerçeklik sürekli yer değiştiriyor. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ bugün, 22 Mayıs ve 24 Mayıs saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilir..