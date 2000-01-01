Akasya'da açılacak AKS ile sanatseverler yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor.

Akasya'da 10 Haziran'da kapılarını açacak olan Akasya Kültür Sanat (AKS), İstanbul'un kültür sanat sahnesinde yerini alıyor. Sanatın farklı alanlarına yönelik programıyla İstanbul Anadolu yakasının en yeni ve keyifli adreslerinden biri olmaya hazırlanan AKS; yıl boyunca sahne sanatlarının yanı sıra, çağdaş sanat sergilerine, dinletilere ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

AKS, tüm sahne sanatları ve çağdaş sanat sergileriyle yıllık takvimini oluşturdu. Sunay Akın'dan Ferhan Şensoy'a Haldun Dormen'den Ali Poyrazoğlu’na kadar birçok usta tiyatrocuyu izleyiciyle buluşturacak olan AKS; Kerem Görsev, Baba Zula, Birsen Tezer, Hayko Cepkin, Behzat Gerçeker&Enbe Orkestrası, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç gibi ünlü sanatçıların akustik konser performanslarına da ev sahipliği yapacak.





Tiyatronun devleri AKS sahnesinde

AKS, kapılarını 10 Haziran cuma günü Sunay Akın’ın tek kişilik oyunu “İki Kitap Bir Heves” ile açacak. Sunay Akın'ın binlerce kitabın içeriğini kendine has üslubuyla aktardığı , bakmak ile görmek arasındaki farkın altının çizildiği oyunun ardından AKS; ertesi gün de bir başka dev sanatçıyı ağırlayacak. 11 Haziran Cumartesi günü de Ferhan Şensoy, yaklaşık 18 yıldır kapalı gişe olarak aralıksız sahnelediği "Ferhangi Şeyler" oyunuyla AKS sahnesinde olacak. 17 Haziran Cuma günü de usta sanatçı Haldun Dormen, Moliere’in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası” ile AKS sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak.

AKS'nin 160 kişilik tiyatro sahnesi yıl boyunca usta sanatçıların yanı sıra son yıllarda büyük ses getirmiş "İnternette Tanışan Son Çift", "Bekarlığa Veda", "Shakespeare'ın Bütün Eserleri" gibi oyunlara da ev sahipliği yapacak.

AKS'de beklenmedik akustikler

AKS Sahnesi; tiyatro oyunlarının yanı sıra düzenleyeceği konserlerle de ses getirecek. Birsen Tezer, Kerem Görsev, Bülent Ortaçgil gibi akustik konserleri büyük ilgiyle takip edilen sanatçıların yanı sıra Hayko Cepkin, Baba Zula, Behzat Gerçeker &Enbe Orkestrası gibi sanatçılar da akustik konserlerde fark yaratacak.

2 katlı, çok amaçlı

Akasya içinde 3. katta açılacak olan AKS; 2000 metrekare alana sahip. İki katlı, çok amaçlı ve her türlü kültür sanat organizasyonuna uygun alt yapısıyla aynı zamanda çağdaş sanat sergilerine ve söyleşilere ev sahipliği yapacak olan AKS, Ekim ve Kasım ayı boyunca Türk çağdaş sanatının önde gelen isimlerini konuk edeceği “12 Sanatçı 12 Söyleşi” ve “Bubi Retrospektif ” sergilerine de hazırlanıyor.