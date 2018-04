İstanbul’da Küba rüzgarı esecek!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Küba müziğini dünyaya tanıtan Afro-Cuban All Stars orkestrası, Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri kapsamında 16 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde konser verecek

Küba müziğinin dünyaya açılan en önemli temsilcilerinden Afro-Cuban All Stars orkestrası, Juan de Marcos Gonzalez liderliğinde 16 Mayıs’ta sıra dışı isimleri müzikseverlerle buluşturan ve bu yıl 5.’si düzenlenen Avea Sıra Dışı Konserleri kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Bolero, chachacha, salsa, son montuno, timba, guajira, danzon, rumba ve abakua gibi farklı tarz müzikleri ile İstanbul’da Küba rüzgarı estirecek olan Afro-Cuban All Stars orkestrası, “A toda Cuba le Gusta” albümü ile 1998 yılında Grammy’e aday gösterilmişti. Devamında ise orkestra, Compay Segundo, Omara Portuondo ve Eliades Ochoa gibi isimlerin bir araya geldiği Buena Vista Social Clup albümüne imza atmıştı. Geçmiş dönemde Ruben Gonzalez, Manual “Puntillita” Licea, Ibrahim Ferrer ve Orlando “Cachaito” Lopez gibi dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren orkestra Juan de Marcos Gonzalez liderliğinde İstanbul’a geliyor.



Juan de Marcos Gonzalez ile dünya turu

Buena Vista Social Club, Ruben Gonzalez ve Sierra Maestra ile birlikte yaptığı çalışmalar ile Küba müziğinin dünyaca tanınmasına öncülük eden Juan de Marcos Gonzalez, grubu ile Küba’da 14 albüm yayınlayarak, başta Küba olmak üzere Afrika, Amerika ve Avrupa’da turlara çıktı. Albümün yayınlanmasından sonra Afro-Cuban All Stars ve The Ruben Gonzales Ensemble’ın Avrupa ve Amerika kıtasını içeren turlarında hem müzisyenliği hem de liderliği ile yer alan Juan De Marcos Gonzalez, Buena Vista Social Club’ın “Le Carre” (Amsterdam), “Carnegie Hall” (New York) ve “Auditorio Nacional” (Meksika) gibi dünyanın en ünlü tiyatro ve konser alanlarında direktörlüğünü de yaptı.