Vadi Açıkhava, Ağustos ayında Teoman, Kenan Doğulu, Kubat, Selda Bağcan, Mor ve Ötesi’ni ağırlayacak.

Bu yıl yaz başında açılan ve ünlü yıldızların kısa sürede konser vermek için tercih ettiği İstanbul’un en genç açıkhava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.







28 Haziran’da, gençlerin gözdesi ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ konseriyle yaz sezonunu açan Vadi Açıkhava, hem oturma hem de sahne önü kategorisiyle toplam 5 bin kişiyi ağırlıyor. Temmuz’da Göksel, Athena, MFÖ ve Levent Yüksel’i ağırlayan Vadi Açıkhava, ağustos ayında da serin yaz akşamları vadederken, müzik şöleni yaşatacak.







Vadi Açıkhava’da ağustos programı; 2 Ağustos’ta rock müziğinin güçlü ismi Teoman ile başlayacak.







3 Ağustos akşamı, muhteşem sahne performansıyla Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşacak.







23 Ağustos’ta, halk müziğine getirdiği yeni yorumla büyük ilgi gören Kubat sahne alacak.







24 Ağustos’ta ise sahne, dünya alternatif müzik piyasasının yakından takip ettiği efsane sanatçı Selda Bağcan’ın olacak.







Ağustos programının kapanışını ise 31 Ağustos’ta rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi yapacak.