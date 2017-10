Laurence King’in hazırladığı “İşte” adlı benzersiz dizi, hep kitap aracılığıyla sanat tutkunlarına ulaşmaya devam ediyor! Serinin yeni kitapları İşte Leonardo da Vinci, İşte Gauguin ve İşte Dali, 9 Aralık’tan itibaren Türkiye’deki okurlarla buluşuyor.

Bacon, Caravaggio, Cézanne, Dalí, Gaudi, Gauguin, Goya, Kandinsky, Leonardo da Vinci, Magritte, Matisse, Monet, Pollock, Rembrandt, Van Gogh, Warhol, Frank Lloyd Wright... Farklı ülkelerden, farklı akımlardan, sanat dünyasında iz bırakmış 17 sanatçı. Ödüllü çizerlerin kitaplara özel çizdikleri illüstrasyonlarla her biri kendi başına da bir sanat eseri adayı olan 17 kitap. hep kitap, “İşte” dizisiyle sanatseverleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Van Gogh ve İşte Warhol’un ardından dizinin bu ayki kitapları İşte Leonardo da Vinci, İşte Gauguin ve İşte Dalí.



İŞTE LEONARDO DA VINCI

İnsanlığın karanlık bir çağının kapanması ile öne çıkan bir isim. Bir bilim insanı, mimar, 20. yüzyıl askeri teknolojilerine kendi gününden bakan bir dahi. Botanikten fabllara, anatomiden gebeliğe kadar uzanan bir ilgi alanı. Rönesans akımını isminde kişileştirmiş bir insan. Aileden gelen noterlik geleneği ile yaptıklarını kayıt altına alan, keşfedildikçe insanı daha da şaşırtan, bilginin ve sanatın hemen hemen her kolunda varlık gösterebilmiş, geleceği öngörebilmiş, sanatı ile insanları fethetmiş ve adını insanlık tarihinin en önemlileri arasına yazdırmış biri: İşte Leonardo da Vinci. Sanat tarihçisi Joost Keizer ve illüstratör Christina Christoforou, İşte Leonardo da Vinci kitabıyla sanatçının hayatına, bilinmeyenlerine, sanatına ve vizyonuna yepyeni bir kapı açıyor.



İŞTE GAUGUIN

Bir yazar, bir heykeltıraş ve özellikle renkleri kullanışı ile ünlenmiş bir ressam, sembolizm akımının önemli ismi. Bir ansiklopedi bilgisinden daha fazlasını, kendi deyimi ile yaşamın daha derin gizemlerini sezip bulmak için varlıkların görünüşünün altındakileri görebilen bir hayalperest... Damarlarında İnkaların ve Güney Pasifik Adaları yerlilerinin kanlarının aktığını iddia eden, işini ve ailesini bırakıp sanatı uğruna kendini sürgüne mahkûm eden, Tahitililerin mistik dünyasında yer edinmeye çalışan bir sanatçı… Yakından tanıdıkça daha fazla şaşıracağınız bir ressam: İşte Gauguin. Sanat tarihçisi George Roddam’ın bilgi birikimi ile ödüllü çizer Sława Harasymowicz’in bu kitaba özel çizimleri birleşiyor ve İşte Gauguin’de “ilkellik” arzusuyla teselliyi sanatta arayan Gauguin’in eserlerinin üzerindeki sırlar birer birer aydınlatılıyor.



İŞTE DALİ

Dünyanın en bilinen bıyıklarından birinin sahibi, genel kültür bilgisi olarak adı sayılan bir ressam… Ancak meraklı gözler için o bundan çok daha fazlası. Kendi olmakla gurur duyan, dikkat çekmek için elinden gelen her şeyi yapan, siyasi görüşleriyle kimi zaman sanat dünyasını öfkeden deliye döndüren, yaratıcılığıyla herkesi büyüleyen, kimilerine göre deli, kimilerine göre dâhi, kimilerine göre ukala. Sanatın bu uçarı çocuğunun pek de bilinmeyen hayatını merak edenler için karşınızda İşte Dalí. Sanat tarihçisi Catherine Ingram ve bu kitaba özel çizimleri ile Andrew Rae, Dalí’nin her anıyla insanları şaşırtmayı başaran hayatını okuyucuyla buluşturuyor.