İtalyan yazar Gianni Rodari'den heyecanlı bir kaçış serüveni: "Artı İki"

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İtalyan yazar Gianni Rodari’nin Can Çocuk Yayınları’ndaki kitaplığı giderek büyüyor.

Kahramanımız 10’un matematik işlemleriyle başı fena halde dertte. Hatta canını kurtarma derdinde de diyebiliriz! Eksiler, bölmeler derken bu 10’dan geriye ne kalacak? Hans Christian Andersen Ödülüne layık görülen dünyaca ünlü İtalyan yazar Gianni Rodari’den okumayı henüz öğrenmiş çocuklar için heyecanlı bir kaçış serüveni Artı İki Can Çocuk Yayınları’nda.

Zavallı bir 10’dur kahramanımız, tabii ki yalnızca hikayenin başında bu sayısal değere sahiptir. Öyle ki peşinde bir dolu matematik işlemiyle kendini heyecanlı bir kaçma-kovalamaca hikayesi içinde canını kurtarma derdinde bulur. Eksi’ler tıpkı bir kılıç gibi keser ve azaltır, Bölme’ler makas olur, tam ortadan ikiye ayırır. Çarpı’larsa katlayarak mutluluğunu çoğaltır. Ama bu hiç de böyle yazıldığı gibi kolay değildir tabii ki.