İzmir'de müzikli yaz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Performans mekânları arasına Şirince'yi de katan İzmir Festivali, Yo-Yo Ma'dan Martha Graham Dans Topluluğu'na pek çok yıldız konuğu ile 14 Haziran'da başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 28. İzmir Festivali, 14 Haziran’da başlıyor. 3 Eylül’e kadar sürecek festivalde yıldız çellişt Yo - Yo Ma’dan modern dansın köşetaşlarından Martha Graham Dans Topluluğu’na kadar zengin bir program var.



Polonya - Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yılı, İzmir Festivali’nde de çeşitli etkinliklere vesile oluyor. Festivalin Efes Antik Tiyatro’da 14 Haziran’da gerçekleştirilecek açılış konserinde Krzysztof Penderecki yönetiminde Varşova Senfoni sahne alacak. piyanist Hüseyin Sermet’in solist olarak katılacağı konserde Beethoven’in ‘Prometheus Uvertürü’ ve ‘5. Piyano Konçertosu ile Penderecki’nin ‘Christmas Senfoni’si seslendirilecek. Efes Celsus Kütüphanesi ise18 Haziran’da özel bir konsere ev sahipliği yapacak.



Polonya Barok Orkestrası Arte dei Suonatori, dünyaca ünlü barok kemancı Rachel Podger’in konuk sanatçı olarak katılımıyla yeni programı ‘Alla Polacca, Alla Turca’yı sunacak. Avrupa ’nın en parlak yaylı çalgılar dörtlüleri arasında yer alan Amarlyllis Quartett, Yunan Tenor Mario Frangoulis, mükemmel teknik hüneriyle ünlü Quartetto Di Venezia ve Şirince’de Hristiyanlığın en erken kiliselerinden biri olan St. John Baptists Kilisesi’nde sahne alacak Polonyalı mezzosoprano Lilianna Zalesinska’nın festivalin diğer uluslararası konuklarından bazıları. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin de temsiller gerçekleştireceği, ‘Sahne Gençlerin’ konserinde genç müzisyenlerin sahne alacağı festivalde 20’nci yüzyılın en önemli koreograflarından Martha Graham’ın kurduğu Amerikalı dans grubu Martha Graham Dans Topluluğu 17 Temmuz’da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 17 Grammy ödüllü Amerikalı çellist Yo-Yo Ma ise topluluğu ‘Silk Road Ensemble’la festivalin kapanışında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde izlenebilir.