İzmir'i anlatan üç ülkeden üç yazar İzmir'de buluşuyor

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Yunanistanlı yazar Spiros Gogolos, Kemal Anadol ve Fransız tarihçi Hervé Georgelin İzmir'de İzmir'i tarihini konuşacak

Ekonomi Üniversitesi’nde İzmir ’I yazanlar bu kenti ve Osmanlı coğrafyasının çok kültürlü ve çatışmalı yaşamını konuşacak.



Toplantıda “İmparatorluğun Kalbinde: Selanik, İstanbul , İzmir 1905-1912” romanının yazarı Spiros Gogolos bir konuşma yapacak. Gogolos’a Türk-Yunan ortak geçmişini konu alan “Büyük Ayrılık” romanının yazarı Kemal Anadol ve İzmir’in çok-kültürlü geçmişi konusunda uzman, “Smyrna’nın Sonu” kitabının yazarı, Fransız tarihçi Hervé Georgelin eşlik edecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yakın Kitabevi, İstos Yayınları ve Fransız Kültür Merkezinin işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 11 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Alsancak Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.



Spiros Gogolos stos Yayınları tarafından basılan kitabı ‘İmparatorluğun Kalbinde Selanik İstanbul İzmir 1905 – 1912’de Osmanlı döneminde geçen bir hikaye anlatıyor. İskenderiyeli Yunan bir tütün tüccarının oğlu olan Alkis, Batıda aldığı klasik eğitimin ardından ticareti değil, milliyetçi boğazlaşma ve savaşın eşiğindeki Balkanlar ve Anadolu 'yu keşfedeceği macerayı seçer. Bir gazeteci olarak Atina'da başladığı yolculuğu Selanik, İstanbul ve İzmir'e, İmparatorluğun Kalbi'ne uzanacaktır…