Fransa’nın yükselen yeni yıldızı Jain’in merakla beklenen yeni albümü Sony Music etiketiyle yayınlandı.

Zaz’a rakip gösterilen Jain’in son albümü “Zanaka”da yer alan “Come” şarkısının video klibi kısa bir sürede 6 milyona yakın kez izlendi. Herkesin dikkatini çeken sempatik sanatçının enerjik şarkısı radyoların da listelerinde üst sıralara yerleşti.

Sadece ülkesi Fransa’da değil Avrupa’da ve ülkemizde de her yaştan ve farklı türden müzik dinleyicisinin beğenisi kazanan Jain, müzikal idolleri olarak Nina Simone ve Amy Winehouse’u gösteriyor ve Buena Vista Social Club’dan Kavinsky’e uzanan farklı türler dinlediğini belirtiyor.

Ülkemizde de özellikle gençlerin ilgisini çeken Jain, Türkiye’nin önde gelen pek çok radyo listesinde yer alırken, Shazam listesinde de şimdiden ilk 20’ye girdi. Jain, 15 Mayıs'ta gerçekleşecek Parkfest'te İstanbul'daki ilk konserini verecek.



