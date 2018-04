2016 Eurovision Şarkı yarışmasında “1944” adlı şarkısıyla Ukrayna’ya birincilik getiren Jamala, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 17 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Türkiye’deki ilk solo konserini verecek.

Ukraynalı şarkıcı ve besteci Jamala küçük yaşlarda Kırım tatar ve çocuk şarkıları söyleyerek müzikle tanıştı ve ilk profesyonel kaydını 9 yaşında yaptı. Kiev Ulusal Müzik akademisi Opera bölümü mezunu olan şarkıcı klasik müzik alanında kariyer yapmayı düşünürken, 2009 yılında “New Wave Uluslararası Genç Şarkıcılar” yarışmasında aldığı birinciliğin ardından müzik eleştirmenleri ve dinleyicilerden gördüğü ilgi ile yarışmadan sonraki aylarda Rusya ve Ukrayna’da Tv programlarına katıldı ve aralarında Elle Dergisi “Stil Ödülü”, Ukrayna Ulusal Ödülü “Yılın Kişisi”, En iyi moda ödüllerinde “Yılın İlham Kaynağı” gibi birçok ödülün sahibi oldu.



Kendi yazdığı şarkıların da yer aldığı 2011 yılında yayınlanan ilk albümü "For Every Heart"’ın ardından Jamala, Ukrayna ruhu dediği kendi müzik tarzını keşfetti. İkinci albümü “All or Nothing”i 2013’te yayınlayan şarkıcı electronik soundları senfoni orkestrası eşliğinde kullandı. Bu müzik tarzıyla 2014 yılında “Thank You” ve 2015 yılında son albümü "Breath"’i dinleyicilerinin beğenisine sundu. Şu ana kadar kariyerine 4 albüm sığdıran Jamala,Türkiye’deki ilk solo konseri için 17 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.