Jean Genet'nin 'Paravanlar'ı 30 Ocak'ta izleyici ile buluşuyor

İyinin ve kötünün ötesinde, yersiz yurtsuzluğuyla, Cezayir Savaşı’ndan ilhamla tüm yaşam hikayesini son kez bir oyun aracılığıyla ortaya koyan Jean Genet’nin, “Yazma mutluluğu duygusunu bir kere tanıdım, o da Paravanlar’ı yazarken” diye söz ettiği oyun, 30 Ocak Pazar akşamı saat 21.00’da jetgise.com üzerinden izleyiciyle ilk kez çevrimiçi olarak buluşacak.