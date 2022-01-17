Jean Genet'nin 'Paravanlar'ı 30 Ocak'ta izleyici ile buluşuyor
Jean Genet'i selamlayan Paravanlar'ın çevrimiçi ilk gösterimi 30 Ocak'ta gerçekleştiriliyor.
2019 - 2020 sezonunda K! Kültüral Performing Arts Sahnesi’nde seyirciyle buluşan tiyatro eseri Paravanlar, 8 farklı kamera ile filme aktarıldı. Oyun bu kez çevrimiçi olarak tiyatro severlerle buluşacak.
Savaşta geçen maskeli bir baloyu tasvir eden oyun, Jean Genet’nin ölmeden önce yazdığı son oyun olma özelliğini taşıyor.
İyinin ve kötünün ötesinde, yersiz yurtsuzluğuyla, Cezayir Savaşı’ndan ilhamla tüm yaşam hikayesini son kez bir oyun aracılığıyla ortaya koyan Jean Genet’nin, “Yazma mutluluğu duygusunu bir kere tanıdım, o da Paravanlar’ı yazarken” diye söz ettiği oyun, 30 Ocak Pazar akşamı saat 21.00’da jetgise.com üzerinden izleyiciyle ilk kez çevrimiçi olarak buluşacak.
PARAVANLAR'IN KONUSU NE?
Paravanlar, yabancılaşmanın, dayatmanın ve sapmanın tüm yansımalarını kırılan aynalardan, prizmalardan ve dijitalleşen dünyadan akan imgelerle gerçekleştiriyor. Estetik açıdan şok edici provokasyonları işaret eden oyun, zalimleri ve mazlumları aynı parçalı görüş açısından yansıyan fotoğraflarla çiziyor. Karakterleri gölgeleyen masklar, savaş ve yok oluş üzerine uzun ve benzersiz bir meditasyona, ölüleri anmak için düzenlenmiş rengarenk bir karnavalın keşfine çıkıyorlar.