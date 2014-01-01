Jennifer Lopez Dünya Kupası'nda yok!

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Brezilya'da bu perşembe başlayacak FIFA 2014 Dünya Kupası'nın açılış töreninde turnuvanın resmi şarkısı 'We Are One'ı (Biz Biriz) söyleyecek kadrodan Jennifer Lopez çıkarıldı

FIFA 2014 Dünya Kupası ’nın açılış töreninde Kübalı rap yıldızı Pitbull ve Brezilyalı şarkıcı Claudia Leitte ile sahne alması planlanan Lopez’in performanstan çıkarılması konusunda FIFA’dan yapılan açıklamada prodüksiyonla ilgili sorunlar çıktığı belirtildi ama detay verilmedi.



Latin yıldızın cephesinden de sadece “Ne yazık ki Jennifer Lopez bu yılki Dünya Kupası açılış töreninde sahne alamayacak” duyurusunu geldi. Pitbull ve Cladia Leitte festivalin açılış şarkısı ‘We are One’ı perşembe günü Sao Paulo’da gerçekleşecek Brezilya-Hırvatistan açılış maçından önce seslendirecek.