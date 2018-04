John Frusciante yeni Duran Duran albümünde!

John Frusciante, Duran Duran’ın dört yıl aranın ardından yaynlayacağı 14. stüdyo albümünde yer alıyor

Red Hot Chili Peppers’tan ayrıldıktan sonra bu yıl hem bir solo albüm hem de Omar Rodriguez-Lopez’le kurduğu Kimono Kult’la gündeme gelen John Frusciante, Duran Duran’ın dört yıl aranın ardından yaynlayacağı 14. stüdyo albümünde yer alıyor. İnternette söz konusu haberle ilgili söylentilerin çıkmasının ardından web sitesinden bir açıklama yapan Duran Duran üyeleri, Frusciante’nin albümlerinde çalmasından çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söylerken, bu haberi de albümle ilgili diğer detaylarla birlikte açıklamak için sakladıklarını belirtti. Duran Duran’ın yaptığı açıklamaya göre, mart ayında kayıtları başlayan albümde Frusciante’nin yaşadığı yer olan California’ya özgü katkıları olmuş. Duran Duran son olarak 2010 yılında All You Need Is Now albümünü yayınlamıştı. Grubun basçısı John Taylor’a göre yoldaki albüm klasik bir Duran Duran albümünün barındırdığı en önemli iki şeye sahip: dans edilebilirlik ve harika sözler.