Jonny Rock, Flamingo Restaurant & Bar'da!

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Luke Solomon ile yaptığı setlerle ünlenen, London house müziğin dahisi Jonny Rock’ ı 09 Mayıs Cuma ve 10 Mayıs Cumartesi gecesi Flamingo Restaurant & Bar'da

Flamingo Restaurant & Bar; bu Cuma ve Cumartesi Justin Harris' in kurmuş olduğu “freaks” grubuna katılma başarısını göstermiş ve onlarla turneye çıkmış olan ünlü Türk DJ ve prodüktör Jonny Rock’ a ev sahipliği yapıyor. Phonica Records bünyesinde büyük turnelere imzasını atan Jonny Rock, en başarılı setlerini ve hipnotize eden mistik melodilerini, eşsiz lezzetler eşliğinde Flamingo misafirlerinin beğenisine sunacak. Bu muhteşem performansı Flamingo Restaurant & Bar’ ın keyifli ortamında yaşama fırsatını kaçırmayın !