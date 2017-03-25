Tüm zamanların en büyük tenorlarından José Carreras, Final World Tour kapsamındaki jubile konseriyle 25 Mart 2017’de Ülker Sports Arena’da!

3 Tenors’un efsanevi ismi José Carreras, Final World Tour kapsamında son defa Türkiye’ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserde efsanevi tenora, Soprano Simge Büyükedes ve Orkestra Şefi David Giménez eşlik edecek.



6 yaşındayken ünlü Amerikalı tenor Mario Lanza'ya hayranlığıyla müziğe ilgi duyan ve amatör bir bariton olan dedesi Salvador Coll'un desteğiyle piyano ve ses eğitimi alarak müzik hayatına merhaba diyen Jose Carreras, 8 yaşında konservatuvar eğitimine başladı.



Ünlü tenor ilk sahnesini 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu'da aldı. 1970'te Nabucco ve Lucrezia Borgia ile yaptığı çalışmalarla ses getiren ve 1971 yılında Parma'nın en prestijli yarışmalarından Voci Verdiane'yi kazandı. Kariyerinin en muhteşem performansına Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları "3 Tenors" konserleriyle yükselen Carreras, bu konserlerde yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaştı.

