Porto Rikolu efsane “José Feliciano and His Band’’ 29 Kasım’da İstanbul'a geliyor.

60’lı yıllardan bu yana sayısız İngilizce ve İspanyolca albümü yayınlayan Porto Rikolu efsane şarkıcı ve besteci José Feliciano, 9 kez Grammy ödülüne layık görüldü. Flamenkoyu pop ve rock gibi ana akım müzik türleriyle birleştirerek müzik dünyasında efsanesini büyüten José Feliciano, birbirinden önemli sanatçılardan kurulu grubuyla, 29 Kasım’da Zorlu PSM sahnesinde olacak.

1968 yılında yayınladığı albümü Feliciano! ile yerel başarısını başta ABD olmak üzere tüm dünyaya taşıyan José Feliciano, müziğe 3 yaşında akordeon çalarak başladı. Ardından babasının kendisine hediye ettiği gitarla günde 14 saat çalışmaya başlayan Feliciano, 50’ler rock’n’roll’u ve caz kayıtlarını dinleyerek büyüdü.



Kariyeri boyunca Frank Sinatra, Elizabeth Taylor ve Barry Manilow gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşan sanatçının; flamenko, pop, rock ve operayı iç içe geçireceği 29 Kasım’daki konserin biletlerine www.biletix.com , www.zorlupsm.com sitelerinden veya Zorlu PSM gişelerden ulaşılabilir.



