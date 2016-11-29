Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü José Feliciano ve grubu 29 Kasım 2016’da Zorlu PSM sahnesinde...

60’lı yıllardan bu yana birçok İngilizce ve İspanyolca albüm yayınlayan, 9 kez Grammy ödülüne layık görülen, flamenkoyu pop ve rock gibi ana akım müzik türleriyle birleştirerek müzik dünyasında efsanesini büyüten Feliciano, aynı zamanda müzik tarihinin en ünlü Noel şarkılarından biri olan Feliz Navidad’ın da yaratıcısı.



1968 yılında yayınladığı albümü Feliciano! ile yerel başarısını ABD başta olmak tüm dünyaya taşıyan Porto Rikolu sanatçı, müziğe 3 yaşında akordeon çalarak başladı. Ardından babasının kendisine hediye ettiği gitarla günde 14 saat çalışmaya başlayan Feliciano, 50’ler rock’n’roll’u ve caz kayıtların

Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü José Feliciano ve grubu 29 Kasım’da Zorlu PSM sahnesinde olacak.