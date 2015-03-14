Julio Iglesias İstanbul'da

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Efsane şarkıcı 14 Mart’ta Ülker Sports Arena’da...

Julio Iglesias, dünya çapında başarıya ulaşan turlarını yine dünya çapında ve son derece büyük 2015 turnesi ile taçlandırıyor. Brezilya’da başlayan turne’nin 4. ayağı İstanbul’da gerçekleşiyor. Gwendolyne, La Paloma, Je Ne Pas Change gibi sayısız hit’e imza atan ve sayısız ödülü olan efsanevi sanatçı eğlenceli ve romantik şarkıları ile sahnede yine müzikseverleri büyüleyecek. Müzik hayatı boyunca Grammy dahil sayısız ödüle layık görülen ve bugüne kadar 60 milyon kişiyi sahnede şarkılarıyla büyüleyen Julio Iglesias, akıllara kazınacak bir performans için 14 Mart Cumartesi günü Ülker Sports Arena’da. Biletler Biletix’de. Alexander Kogan da, 14 Mart 2015 Julio Iglesias konserinde sanatçıya eşlik edecek…

