menu

close

menu

close

menu

close

Justin Timberlake konseri İTÜ'de

Justin Timberlake, 26 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Pop ve R&B müziğinin önemli isimlerinden Justin Timberlake, 26 Mayıs Pazartesi günü, İTÜ Stadyumu'nda konser verecek.

Dünya turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez solo konser verecek Timberlake, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Amerika Müzik Ödülleri töreninde 3 ödüle layık görülen şarkıcının, "20/20 Experience" turnesinin aynı adı taşıyan albümü dünya çapında en çok satılan albümler arasında yer aldı.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler