Justin Timberlake konseri İTÜ'de
Justin Timberlake, 26 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Pop ve R&B müziğinin önemli isimlerinden Justin Timberlake, 26 Mayıs Pazartesi günü, İTÜ Stadyumu'nda konser verecek.
Dünya turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez solo konser verecek Timberlake, sevilen şarkılarını seslendirecek.
Amerika Müzik Ödülleri töreninde 3 ödüle layık görülen şarkıcının, "20/20 Experience" turnesinin aynı adı taşıyan albümü dünya çapında en çok satılan albümler arasında yer aldı.