Justin Timberlake konseri İTÜ'de

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Justin Timberlake, 26 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Pop ve R&B müziğinin önemli isimlerinden Justin Timberlake, 26 Mayıs Pazartesi günü, İTÜ Stadyumu'nda konser verecek.



Dünya turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez solo konser verecek Timberlake, sevilen şarkılarını seslendirecek.



Amerika Müzik Ödülleri töreninde 3 ödüle layık görülen şarkıcının, "20/20 Experience" turnesinin aynı adı taşıyan albümü dünya çapında en çok satılan albümler arasında yer aldı.

