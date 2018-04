Justin Timberlake ve yeni albümü

Uzun bir aradan sonra tekrar dinleyicilerinin karşısına çıkan 6 Grammy ödüllü Justin Timberlake’in, Jay Z’nin eşlik ettiği çıkış parçası “Suit & Tie” şarkısının yanı sıra, ikinci single “Mirrors” ve de “Pusher Love Girl”, “Strawberry Bubblegum” ve “Let The Groove Get In” gibi şarkıların yer aldığı “The 20/20 Experience” albümü şimdi Sony Music etiketiyle müzikseverler ile buluşuyor. “Suit & Tie” şarkısında da kendisine eşlik eden Jay Z ile Amerika’da “Legends Of The Summer Stadium Tour” adlı bir turneye çıkacağını açıklayan Justin Timberlake, yeni albümüyle başarılı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. “The 20/20 Experience” albümünün ikinci single’ı olan “Mirrors” İngiltere listelerinde 2 hafta üst üste #1. sırada yer alırken, albümün çıkış parçası “Suit & Tie” Amerika listelerinde halen ilk 10’da yer alıyor!