“Kadın Dans Tiyatrosu”ndan kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çeken performans: "KADIN"

Yaşları 13 ve 18 arasında olan genç sanatçılar, biri Türkiye'den olmak üzere dünyanın üç farklı ülkesinden üç kadının şiddetle mücadelesinin gerçek hikayelerini sahneye taşıyor.

Kadın Dans Tiyatrosu, ışık tasarımı ve seslendirmesi ile dikkat çeken bu performans ile kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmayı ve görsel sanatlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Yönetmenliğini İlayda Özne Tezcan’ın üstlendiği bu özel gösteri, ülkemizin en önemli toplumsal sorunlarından biri olan kadına yönelik artan şiddete dikkat çekiyor ve çözüm odaklı bir değişim yaratmayı hedefliyor.

Dokuzuncu kez sahne alacak olan topluluk, performanslarının ardından elde edilen gelirleri, şiddet mağduru kadınlar veya kız çocuklarının eğitimi için çalışan derneklerle iş birliği yaparak bağışlıyor. Daha önce TOÇEV, TEV, KEDV, Yardım Sevenler Derneği, KASİDER ve Sarıyer Belediyesi Kız Çocukları Eğitim Fonu’na bağışta bulunan proje, bu kez Beşiktaş Belediyesi tarafından okutulan kız çocukları için sahne alacak.

Önümüzdeki gösteri, 10 Haziran Pazartesi günü Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Elde edilen gelirin Beşiktaş Belediyesi tarafından okutulan kız çocuklarına bağışlanacağı bu anlamlı performansın biletlerine lifetickets üzerinden ulaşabilirsiniz.