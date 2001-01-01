Kafka Ödülü Çinli Lianke’ye!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Franz Kafka Derneği tarafından verilen Franz Kafka Ödülü’ne bu yıl Çinli yazar Yan Lianke layık görüldü

10 bin dolarlık para ödülünün de sahibi olan 1958 doğumlu Yan Lianke’ye bronz Kafka heykelciği ekim ayının sonunda düzenlenecek törenle verilecek.



Yazarın El Sueño De La Aldea Ding, Xia Ri Luo, Wo Yu Fu Qin, Ri Guang Liu Nian, As hard As Water gibi 20’yi aşkın roman ve öykü kitabı bulunuyor. Kitapları Fransızca, Danimarkaca, Almanca, Hollandaca, İtalyanca, Çekçe ve İngilizce yayımlanan Lianke’nin Türkçeye çevrilmiş bir kitabı henüz bulunmuyor.



İlkini 2001 yılında Philip Roth’un kazandığı ödülü daha önce Péter Nádas, Haruki Murakami, John Banville ve Amos Oz gibi pek çok usta yazar aldı.