Kaiser Chiefs de geliyor!

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100%FEST önceki haftalarda açıkladığı headliner’lar Soundgarden ve Massive Attack‘ten sonra, üçüncü headliner olarak Kaiser Chiefs’i açıklıyor

Nisan 2014’te yayımladıkları yepyeni albümleri “Education, Education, Education & War” albümünden şarkıları Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez birlikte söyleyecek olan Kaiser Chiefs 6 Haziran günü Soundgarden öncesi sahne alacak. Festivalde Soundgarden, Massive Attack, Kaiser Chiefs, Trentemöller (live), Wild Beasts, Ceza, Mor ve Ötesi, Rebel Moves, Malt, Foma, ceylan ertem, The Away Days, Özge Fışkın, Gren ve Narda Afrika’nın yanısıra Danimarkalı şişe müziği dehaları Bottle Boys da sahne alacak. 100%FEST, festival sürprizlerine önümüzdeki haftalarda da devam edecek! Esen Entertainment organizasyonuyla, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta