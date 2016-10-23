Kamuran Akkor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında, 23 Ekim Pazar günü saat 14:00’te Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sevenleriyle buluşacak.

Bir konser geleneğini tekrar yaşatmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul’da Pazar Konserleri” başlığı altında, sanatseverleri Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. Gündüz gerçekleşen konserler, Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesinde bu kez, uzun bir aradan sonra ilk defa büyük çapta bir konser verecek olan ses sanatçısı Kamuran Akkor’u ağırlıyor.



“Aşk Eski Bir Yalan” ve “Bal Arısı” şarkılarıyla profesyonel hayata merhaba diyen Türk Sanat Müziği assolisti Kamuran Akkor; döneminin en çok dinlenen şarkısı “Reyhan” ile Altın Plak’a, Orhan Gencebay’ın şarkısı “Bir Teselli Ver” ile de ilk Altın Taç ödülüne layık görüldü. “Mavi Boncuk”, “Sev Yeter”, “Anadan Ayrı” gibi pek çok unutulmaz şarkılarıyla akıllara kazınan Akkor; 2002 yılında kendi ismiyle Türk Sanat Müziği Korosu kurdu. Ocak 2015’te oyuncu Onur Şenay ile birlikte KatsSahne adlı sanat merkezini hayata geçiren Kamuran Akkor; bir yandan koro çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da “Kader Arkadaşım” oyunu ilk kez bir tiyatro sahnesinde rol alıyor.





23 Ekim 2016, Pazar günü saat 14:00’te CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecekzkonserin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.

