Kanyon'da müzikli günler

“Kanyon’da Her Yer Müzik Vol.2"de farklı müzik tarzları, alternatif yorumlarla Kanyon misafirleri ile buluşacak.

27-29 Kasım tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan yepyeni festival “Kanyon’da Her Yer Müzik”, şehrin müzik takviminde yerini aldı. İKSV’nin müzik danışmanlığında hazırlanan festival Kanyon’un farklı alanlarında misafirler ile bir araya gelecek ve birçok farklı performansa ev sahipliği yapacak. “Kanyon’da Her Yer Müzik”, Mabel Matiz ve Birsen Tezer gibi ünlü müzisyenlerin yanı sıra hem genç yetenekleri hem de alternatif müzik dünyasının sevilen isimlerini ağırlayacak. Etkinlikler ücretsiz.

Program şöyle:

27 Kasım Cuma

17.30 – D&R: Deniz Tekin

18.30 – Troy: Men With A Plan

19.30 – Ana Sahne: The Away Days

21.00 – Ana Sahne: Gaye Su Akyol

28 Kasım Cumartesi

16.00 – Kitchenette: Nilipek

17.00 – Ana Sahne: Adamlar

18.00 – Ana Sahne: Kalben

19.15 – GAP: Bubituzak

20.30 – Ana Sahne: Mabel Matiz

29 Kasım Pazar?

14.00 – Aeropostale Önü: Moda String Trio

15.00 – Ana sahne: Burcu Tatlıses?

16.30 – Macrocenter: Moda String Trio

17.00 – Ana Sahne: Birsen Tezer

18.00 – Harvey Nichols:Moda String Trio

19.00 – Vakko Pop Up Store: Moda String Trio