“Kanyon’da Her Yer Müzik Vol.2"de farklı müzik tarzları, alternatif yorumlarla Kanyon misafirleri ile buluşacak.
27-29 Kasım tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan yepyeni festival “Kanyon’da Her Yer Müzik”, şehrin müzik takviminde yerini aldı. İKSV’nin müzik danışmanlığında hazırlanan festival Kanyon’un farklı alanlarında misafirler ile bir araya gelecek ve birçok farklı performansa ev sahipliği yapacak. “Kanyon’da Her Yer Müzik”, Mabel Matiz ve Birsen Tezer gibi ünlü müzisyenlerin yanı sıra hem genç yetenekleri hem de alternatif müzik dünyasının sevilen isimlerini ağırlayacak. Etkinlikler ücretsiz.
Program şöyle: 27 Kasım Cuma
17.30 – D&R: Deniz Tekin
18.30 – Troy: Men With A Plan
19.30 – Ana Sahne: The Away Days
21.00 – Ana Sahne: Gaye Su Akyol 28 Kasım Cumartesi
16.00 – Kitchenette: Nilipek
17.00 – Ana Sahne: Adamlar
18.00 – Ana Sahne: Kalben
19.15 – GAP: Bubituzak
20.30 – Ana Sahne: Mabel Matiz 29 Kasım Pazar?
14.00 – Aeropostale Önü: Moda String Trio
15.00 – Ana sahne: Burcu Tatlıses?
16.30 – Macrocenter: Moda String Trio
17.00 – Ana Sahne: Birsen Tezer
18.00 – Harvey Nichols:Moda String Trio
19.00 – Vakko Pop Up Store: Moda String Trio