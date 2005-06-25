Karadeniz'in asi çocuğu 43 yaşında!

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Yaşasaydı 43 yaşında olacaktı! Bugün Kazım Koyuncu'nun doğum günü...

7 Kasım 1971'de doğan, Karadeniz'in asi çocuğu Kazım Koyuncu, yaşasaydı bugün 43 yaşında olacaktı.



9 yıl önce kansere yenik düşen ve 25 Haziran 2005'de hayatını kaybeden Kazım'dan geriye onlarca güzel türkü kaldı... Geleneksel Karadeniz müziğini rock ezgilerle sentezleyerek yorumlayan ve her kesimden insana Karadeniz müziğini sevdiren Koyuncu, şöyle demişti;



"Bu arada, hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."