Karen O’nun ilk solo albümü Eylülde geliyor!

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Yeah Yeah Yeahs solisti Karen O, ilk solo albümünü yayınlamak üzere. Julian Casablancas’ın plak şirketi Cult Records ile anlaştı. Albümün ismi Crush Songs.

9 Eylül’de yayınlanacak albümle ilgili açıklamalarda bulunan Karen O, 27 yaşındayken çok fazla aşık olduğunu ve bu albümdeki şarkıların o dönem hissettiklerine bir soundtrack olduğunu söylemiş. Plak, CD ve dijital formatlarda yayınlanacak albüm, sınırlı sayıda özel bir baskıyla da yayınlanacak. Söz konusu özel baskıda Karen O’nun el yazısıyla şarkı sözleri ve kendi çizdiği bazı figürler yer alacak.