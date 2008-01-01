"Kayıp Toprak" toprağına kavuştu

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Yayımlandığı ülkelerde büyük beğeni toplayan, Hollanda ve Belçika’da 'De Bronzen Uil'(En İyi İlk Roman) ödülüne layık görülen Kayıp Toprak, Türkçe'ye çevrilerek Koton Kitap tarafından konusu geçtiği coğrafyada da okuyucuları ile buluştu.

Türk asıllı yazar Murat Işık'ın Hollanda ve Belçika'da büyük ses getiren En İyi İlk Kitap ödülü alan "Verloren Grond-Kayıp Toprak" isimli kitabı Türk okuyucuları ile de buluştu. 2008 yılında yazılmaya başlanan ve 4 yılda tamamlanan Kayıp Toprak, 2012 yılında Hollanda’da yayımlandı. Kısa sürede yedinci baskıya ulaşan kitap, günlük gazete De Volkskrant tarafından, "Bir aile hikayesi, sersemletici güzellikte" şeklinde değerlendirildi. Kayıp Toprak, yazarın kendi aile geçmişinden esinlenerek yazdığı, Alevi Zaza köyü Sofyan’da başlayıp Ege’nin incisi İzmir’de son bulan 60'lı yılların Türkiye'sini anlatan bir roman.













