Psikoloji ve spritüel bilgiler roman örgüsünde bir arada...

Psikolog Mehlika Dülger’in ilk romanı Kedra, yayınlandı. Psikolojideki "gölge" kavramından yola çıkan Psikolog Mehlika Dülger, kitabın teorisini "Gölgedeki karanlığınla buluşmazsan, yaşam her daima içinde yarım kalır" olarak tanımlıyor.

Okurun kendine, hayatta yarım bıraktığı meselelerine, karanlıklarına doğru içsel bir yolculuğa çıkaracak olan Kedra için yazar, “okur, kitapta hayatta bir yetişkin olarak kendi arzu ve ihtiyaçlarını fark edip sahip çıkmadıkça, çocukluğunda yazdığı senaryoya bağlı kalarak, çocukluk ihtiyaçlarını telafi etmeye çalışan bir hayat planına takılı kalarak, üzerine ait olamayan kıyafetlerin ağırlığıyla bir hayalet ruh olarak, boşluk duygusuyla yaşayacağıyla yüzleşecektir. Kedra okura, kendi arzu ve ihtiyaçlarına sahip çıkıp, kendi sınırlarını oluşturmayı ve gerçek değerine ulaşmayı vaat ediyor” diyor.





