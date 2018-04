Kendinizi 'Yeni Dalga'ya bırakın!

19. İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Festival, bu yıl da 'Yeni Dalga' başlığı altında genç tiyatro ve dans topluluklarına ev sahipliği yapacak. İşte festivaldeki 'Yeni Dalga' oyunları...

Maşenka

Didaskali Tiyatro’nun sahneye koyacağı Maşenka oyunu, İkinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul ’a yerleşmiş Rus göçmenlerin kaldıkları pansiyonu ve bu insanların ilişkilerini anlatıyor. Oyun, Vladimir Nabokov’un kendi anılarını paylaştığı ilk romanından esinlenilerek Çisil Oğuz ve Berker Zor tarafından yeniden yazıldı. Maşenka’da, Esme Madra, Metin Akdülger, Selin Altıparmak, Mert Kejanlıoğlu, Çisil Oğuz ve Nadir Sönmez’i görüyoruz. Oyun, bugün ve yarın 18.30’da tiyatroseverlerle buluşacak.



Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi

Georges Perec’in aynı adlı romanından Tiyatro Öteki Hayatlar tarafından sahneye uyarlanan ‘Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi’ oyununda, ücret artışı talebinde bulunmak için servis şefiyle görüşmek isteyen kahramanın yaşadıkları ve sekreterle olan absürd diyaloğu anlatılıyor. Ziya Demirel’in yönettiği oyunda, Çağdaş Ekin Şişman, Emirhan Altunkaya, İlyas Özçakır ve Nezaket Erden rol alıyor. Oyun, 18 Mayıs’ta 15.00’te ve 19 Mayıs’ta 18.30’da sahnelenecek.



DNA’mı Muhafaza Et Ruhumu Yeniden Doğursunlar

Toksikoman Kolektif’in ‘DNA’mı Muhafaza Et Ruhumu Yeniden Doğursunlar’ adlı oyunu bilincin sınırlarını zorlayan, kimin kim olduğunu bulmaya, araştırmaya çalışan sorgulamaları sahneye taşıyor. Su Güzey’in yönetmenliğinde, dramaturjisini Metehan Kayahan ve yine Su Güzey’in üstlendiği oyunda, Kayahan ve Güzey’e ek olarak Can Kandara ve Arda Çetinkaya’nın performansları izlenebilecek. Gösteri, 31 Mayıs’ta 18.30’da ve 20.30’da sahnelenecek.



Hiatus

Motto Dans Kolektif’in, odak noktası olarak ‘eşiktelik’ kavramı üzerine geliştirdiği Hiatus gösterisi, dansçıların hareket ve durağanlığın eşiğinde kimi olasılıklara yapılacak yolculuğuna tanık olmamızı sağlamayı hedefliyor. Koreografisini Gizem Bilgen’in, dramaturjisini Ayşe Draz’ın yaptığı Hiatus’ta Suzan Alev, Gül Batırbaygil, Işıl Derya Bıçakçı ve Harika Onur Yıldırım dansçılar olarak yer alıyor. Gösteri, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde 18.30’da seyirciyle buluşacak.



Kara Düzen

Budalasultan Kolektifi, Kara Düzen adlı oyununda “İnsan, politik iktidar tarafından tanımlanan sınırları, toplu halde ve aynı anda ihlal ederse, oluşan yeni tanımsız alanda kendisiyle, toplumla ve iktidarla nasıl ilişkilenir?” sorusuna yanıt arıyor. Dramaturjisini Şafak Ersözlü’nün yaptığı Kara Düzen’de, yine Şafak Ersözlü, Metehan Kayan, Su Güzey, Can Kandara, Cansu Başlılar, Deniz Güngören ve Bahar Nihal Ersözlü sahne alıyor. Gösteri, 1 Haziran’da 18.30’da ve 2 Haziran’da 20.30’da izlenebilinecek.



It’s Ok!

Koreografisini ve dans performansını Canan Yücel’in gerçekleştirdiği It’s Ok!’de hayattaki olumlu-olumsuz aşırılıkların iki ara bir deresinde kalmaya zorlayan ikilikler anlatılıyor. Gösteri, 21 Mayıs’ta 18.30 ve 20.30’da tiyatroseverlerle buluşacak.



‘Muhsin ve Vahram’ aynı sahnede

Tiyatro Boğaziçi ve Berberyan Kumpanyası ortaklığıyla hazırlanan ‘Muhsin ve Vahram’ adlı oyunun ‘İki Adam, İki Dünya, Tek Sahne: Muhsin Ertuğrul ve Vahram Papazyan’ adlı söyleşisi bugün Salon İKSV’de gerçekleşecek. Oyun, İstanbul doğumlu ünlü Ermeni aktör Vahram Papazyan’ın 1964 yılında Muhsin Ertuğrul’a yazdığı bir mektupta bahsettiği İstanbul ya da Ankara ’da sahneye çıkma isteği hikâyesinden yola çıkıyor. Boğos Levon Zekiyan, Ayşegül Çelik ve Artsvi Bakhchinyan’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşide oyun üzerine konuşulacak. Oyun ile ilgili açıklamada şöyle deniyor: “Tiyatro tarihine yön veren bu iki büyük insanın sahne hayatlarının ilk yıllarından itibaren başlayan dostlukları pek fazla konu edilmemiştir ve pek de bilinmez. Oysa anlatıldığında belki de tiyatroya dair en güzel hikâyelerden biri çıkacaktır ortaya...”