Kibariye'ye dev destek!

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Kibariye, sanat hayatının 40'ıncı yılını özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçının ev sahipliği yapacağı konserde, Tarkan, Sezen Aksu ve Şebnem Ferah sahneye çıkacak.

Kibariye’nin hedefi, yoğun ilgi göreceğine inandığı bu konserden elde edeceği gelirle okul yaptırmak: “Konser projesi, aslında bir araç. Ben, unutulan bir kültürle, Roman kültürüyle alakalı bir okul yaptırmak istiyorum. Amacım, bu kültürü yaşatmak. Milli Eğitim Bakanlığı’yla kontak kurarak İstanbul ’da bir Roman okulu açacağım. Konserden sağlayacağımız parayla açacağım bu okulda ben de eğitim vereceğim.”



SİLAH ARKADAŞLARIM

Kibariye, projesinden bahsettiği Tarkan, Sezen Aksu ve Şebnem Ferah’tan olumlu yanıt aldığı için de çok mutlu: “Onlar, sanat yolunda beraber yol aldığım silah arkadaşlarım. Ben, onlarla beraber bir yerlere geldim. Tarkan, bu zamana kadar bana çok destek verdi. Hem o, hem de Sezen Aksu ve Şebnem Ferah’ı arayıp projemden bahsettiğimde, hemen ‘Tamam’ dediler. Bu nedenle çok mutluyum” ifadesini kullandı.