Kibarlık Budalası Trump'ta!

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Başrolünde Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde!

Fransa'da, asil olabilmeye çalışan orta sınıfa mensup birinin gülünç tutumları üzerinden, insanların üst sınıfa yükselme çabasını komik bir dille anlatan oyun 10 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.



17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak... Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz'i baştan çıkarabilmek için her şeyi yapmak ve biricik kızını da mutlaka bir "soylu" ile evlendirmek. Oysa kızı bir başka gence aşıktır. Moilere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını, onu sömürmeye çalışan Kont, ayakları yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin temsilcileri hizmetçi ve uşak ile bir dantel gibi örer. Neredeyse her sözcük komik ve her durum gülünçtür oyunda.



Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası'nın uyarlaması İpek Kadılar'a ait. Hakan Altıner'in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, kostüm tasarımı Türkan Kafadar, dekor tasarımı Gizem Gürsel ile Sedef Kermen, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir'e ait... Oyunda Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Hilmi Özçelik, Bahadır Vatanoğlu, Efe Deprem, Aslı Şahin ve Işık Selin Kuyumcu rol alıyor.



