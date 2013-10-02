'Kırmızı Fularlı Kız' roman oluyor!

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21 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil'in yaşadıkları, 'Kırmızı Fularlı Kız' adıyla romana dönüştürüldü.

Antalya'daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. Polis sorgusunda 'taktığı kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, 11 Ekim günü Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Alanya Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 4 ay 6 gün tutuklu kalan Karacagil, 6 Şubat 2014 tarihinde yurtdışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme şartlarıyla tahliye oldu.



103 YIL CEZA İSTENİYOR

Terör örgütü üyeliği, memura mukavemet gibi çeşitli suçlardan hakkında açılan iki davada toplam 103 yıl hapis cezası istenen Ayşe Deniz Karacagil, 20 Mayıs'ta bıraktığı mektupla Suriye'nin kuzey bölgesindeki Rojova'ya gittiğini yazdı. 'Destan Yörük' kod adıyla PKK 'ya katıldığı belirtilen Ayşe Deniz Karacagil, şimdi de Fatih Küçük tarafından yazılan bir romana konu oldu.



GEZGİN RESSAM

Yazar ve ressam Fatih Küçük, Samsun'da yaşarken birden hayatını değiştirmiş, ocak ayında çantasını alıp Malatya'dan başladığı ve halen süren yolculuğunda köy köy gezerek çocuklara resim yapmayı öğretmesiyle gündeme gelmişti. Renk körü olmasına karşın bunu avantaja çeviren 28 yaşındaki Küçük, 60 ilde 100'ün üzerinde köye gidip köy okullarının duvarlarına resimler yaptı. Antalya'ya da uğrayan Fatih Küçük, Gezi davasıyla birlikte 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'i romana dönüştürdü. Daha önce yayımlanmış 'Renkli İp Masalları' ve '7 Numaralı Radyo' adlı iki kitabı bulunan Fatih Küçük, 'Kırmızı Fularlı Kız'ın bu ay sonunda ya da gelecek ay başında raflarda olacağını söyledi.

Fatih Küçük, resmini de yaptığı Ayşe Deniz'i, "Emekçileri, işçileri ve haksızlığa uğrayanları savunurken taktığı tutkunun, sevginin ve aşkın rengi olan kırmızı fulara sebep sıcak yüreği aylarca küflü soğuk duvarlar arasında kaldı" diye tanımladı.



GELİRİ EĞİTİM EMEKÇİLERİNE

Fatih Küçük, Ayşe Deniz ve kitabı hakkında şöyle konuştu: "Çıktığında ne yapacağını bilmez boşluğu, ikinci mahkemesinden aldığı 98 yıllık cezanın tüm hayatını kaplamasıyla bir anda kendini, kelebeği bile incitemeyecek yüreğiyle silahların gölgesinde buldu. Adı Ayşe Deniz. Onun, denize atılması için avucuna tutuşturulan bozuk parayı attıktan sonraki son dileği 'Geri size dönebilmek' oldu. Ülke kirli siyasetinde dağa zorlanan, ama hala her şeye rağmen tutkunun ve aşkın rengi 'Kırmızı Fularlı Kız' Temmuz ayı sonunda raflarda olacak. Kitabın bütün gelirini ise 'Deniz' adıyla eğitim emekçilerine ayıracağız."