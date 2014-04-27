Kitabın Ege tatili

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19. İzmir Kitap Fuarı yarın başlıyor

Bu sene on dokuzuncusu düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, 19-27 Nisan 2014 tarihlerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 390 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek olan fuarda dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle yaklaşık 100 etkinlik gerçekleştirilecek.

Garip Şairleri 100 Yaşında

Türk şiirinin önemli isimlerinden Orhan Veli ve Oktay Rifat'ın doğumlarının 100, Melih Cevdet Anday'ın 99. yaşı sebebiyle fuarın teması "Garip Şairleri 100 Yaşında" olarak belirlendi. Fuarda sunuş yazısının Enver Ercan tarafından hazırlandığı TÜYAP'ın düzenleyeceği "Garip Şairleri 100 Yaşında Sergisi"nin yanı sıra şiir dinletileri ve söyleşiler de gerçekleştirilecek. Çukurova ve Bursa kitap fuarlarının ardından İzmir Kitap Fuarı'nda da Orhan Kemal'in 100. yaşı TÜYAP tarafından kutlanmaya devam ediyor. Orhan Kemal 100 Yaşında sergisi fuar süresince İzmirli okurlarıyla buluşacak.

Onur konuğu Feyza Hepçilingirler

Fuarda düzenlenecek etkinliklere Doğan Hızlan, Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, Füruzan, Murathan Mungan, Ayfer Tunç, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Yekta Kopan, Enver Ercan, Aslı Tohumcu, Behiç Ak gibi daha pek çok değerli yazar ve şair konuk olacak. 19. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğu ise Feyza Hepçilingirler.