'Kitap okumak seksidir'

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ABD’de bir kitap kulübü, kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için üstsüz olarak katıldıkları bir aktivite gerçekleştirdi

ABD’nin New York şehrinde bir kitap kulübü sıradışı bir etkinliğe imza attı. Kendilerini ‘Üstsüz Kitapseverler’ olarak tanımlayan topluluk, kentin en büyük yeşil alanı Central Park’ta üstsüz kitap okuma etkinliği düzenledi. Kulüp üyeleri bu eylemlerini kitap okumanın seksi olduğunu göstermek ve New York şehrinde çıplaklığın yasal olduğunu hatırlamak amacıyla düzenlediklerini belirtti